В Центре реинтродукции лошади Пржевальского рассказали об итогах года
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Об этом сообщает RIA56.
Популяция животных выросла с 87 до 103. Образовалось семь гаремных групп и две холостяковые.
Из акклиматизационных загонов на основную территорию выпустили одного жеребца.
Также заготовлено 55 т сена на случай непредвиденных климатических условий.
Ранее сообщалось, что в ижевский зоопарк передали фламинго из Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Верхнекамского района Кировской области.