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В Центре реинтродукции лошади Пржевальского рассказали об итогах года

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Центр реинтродукции лошади Пржевальского (Оренбургская область) подвёл итоги 2023 года.
В Центре реинтродукции лошади Пржевальского рассказали об итогах года
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Популяция животных выросла с 87 до 103. Образовалось семь гаремных групп и две холостяковые.

Из акклиматизационных загонов на основную территорию выпустили одного жеребца.

Также заготовлено 55 т сена на случай непредвиденных климатических условий.

Ранее сообщалось, что в ижевский зоопарк передали фламинго из Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Верхнекамского района Кировской области.

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