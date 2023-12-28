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На ВДНХ анонсировали подмосковный фестиваль «Джазовые сезоны»

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На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Московской области презентовали традиционный региональный фестиваль «Джазовые сезоны».
На ВДНХ анонсировали подмосковный фестиваль «Джазовые сезоны»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства информационных и социальных коммуникаций.

X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится 17 и 18 августа 2024 года в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом в ходе своего выступления рассказал народный артист России и идеолог фестиваля Игорь Бутман.

«Мы развиваем и расширяем географию наших участников. В следующем году наш фестиваль снова пройдёт на двух площадках… Мы планируем проводить его и в других городах — у нас запланированы концерты в Серпухове, Кашире, Раменском», — сообщил музыкант.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве на трёх площадках пройдёт более 120 ледовых шоу для гостей столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».

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