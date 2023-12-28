RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане рассказали о проекте по возрождению популяции соколов-балобанов

Короткая ссылка
Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал о ходе реализации проекта по возрождению в регионе популяции краснокнижных соколов-балобанов.
В Татарстане рассказали о проекте по возрождению популяции соколов-балобанов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как отметил чиновник, в республике в последний раз было зафиксировано гнездо сокола-балобана в 1974 году.

В Камско-Устьинском районе создали Центр по реинтродукции этого редкого вида птиц.

В 2023 году в Татарстан привезли 10 соколят из подмосковных питомников.

Как отметил зампредседателя отделения Русского географического общества (РГО) в Татарстане Андрей Агарков, в 2024 году планируется либо реинтродуцировать группы птенцов в Татарстане, либо создавать питомник для краснокнижных птиц.

Ранее сообщалось, что в ижевский зоопарк передали фламинго из Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Верхнекамского района Кировской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить