В Татарстане рассказали о проекте по возрождению популяции соколов-балобанов

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал о ходе реализации проекта по возрождению в регионе популяции краснокнижных соколов-балобанов.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как отметил чиновник, в республике в последний раз было зафиксировано гнездо сокола-балобана в 1974 году.

В Камско-Устьинском районе создали Центр по реинтродукции этого редкого вида птиц.

В 2023 году в Татарстан привезли 10 соколят из подмосковных питомников.

Как отметил зампредседателя отделения Русского географического общества (РГО) в Татарстане Андрей Агарков, в 2024 году планируется либо реинтродуцировать группы птенцов в Татарстане, либо создавать питомник для краснокнижных птиц.

Ранее сообщалось, что в ижевский зоопарк передали фламинго из Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Верхнекамского района Кировской области.