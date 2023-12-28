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Синоптик Шувалов рассказал о новом циклоне и похолодании в Центральной России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал резкие температурные колебания и рекордные снегопады в России зимой 2024 года.
Синоптик Шувалов рассказал о новом циклоне и похолодании в Центральной России
  • РИА Новости

Перепад температур ожидает европейскую часть России, поделился он в беседе с URA.RU.

По его словам, в северных районах страны уже началось похолодание, постепенно оно распространится на другие области.

«В Москве в конце месяца плюсовая температура, а в Кирове и в Сыктывкаре будет уже -20 °С. Очень резко изменится погода», — добавил Шувалов.

Синоптик также отметил, что набирает скорость следующий циклон, который пройдёт через Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Ожидается, что 29—30 декабря в этих районах выпадет 20—25 см снега, а затем ударят морозы.

Ранее Александр Шувалов В беседе с «Радио 1» заявил, что в преддверии Нового года погода в столичном регионе будет заметно меняться.

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