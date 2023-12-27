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В Ленобласти выполнили показатели федерального проекта «Сохранение лесов» в 2023 году

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В Ленинградской области полностью выполнили показатели федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
В Ленобласти выполнили показатели федерального проекта «Сохранение лесов» в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на комитет по природным ресурсам.

Также регион оказал безвозмездную помощь в обеспечении посадочным материалом ДНР. Поставлено 600 тыс. сеянцев.

Под руководством управления лесами Ленобласти активно развивается 21 школьное лесничество из 15 районов.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области выполнен план на год по восстановлению лесных посадок. Высажены такие виды деревьев, как вяз и тамарикс.

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