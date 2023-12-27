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Синоптик Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду в Москве в преддверии Нового года

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в преддверии Нового года погода в столичном регионе будет заметно меняться.
Синоптик Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду в Москве в преддверии Нового года
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» эксперт пояснил, что в четверг, 28 декабря, ожидается до -6 °С, а к вечеру пятницы, 29 декабря, столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.

Тёплой будет и суббота, 30 декабря.

«Ситуация сложная, потому что к северо-востоку, например, в Костроме, Ярославле, Иванове может быть и 15—20 градусов мороза, а к юго-западу — в Калуге, Туле, Брянске — может быть и плюсовая температура. Мы находимся в пограничной зоне в новогоднюю ночь. Но пока прогнозируется 0…-2 °С», — сказал Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики сообщили о потенциально опасной погоде в Тюменской области 28 и 29 декабря из-за гололёда.

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