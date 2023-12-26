В Ростовской области начали работу 250 ёлочных базаров
- Gettyimages.ru
- © neirfy
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Ростове-на-Дону открыто 30 базаров.
Жителям региона советуют покупать ель, сосну или пихту заранее и в светлое время суток, чтобы иметь возможность рассмотреть дефекты. Цвет хвои должен быть ярким, а нижние ветви — направлены вверх. Ствол дерева должен быть ровным и однотонным.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов, проживающих на территории России.