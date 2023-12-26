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В Ростовской области начали работу 250 ёлочных базаров

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В Ростовской области в преддверии Нового года заработали 250 ёлочных базаров.
В Ростовской области начали работу 250 ёлочных базаров
  • Gettyimages.ru
  • © neirfy

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В Ростове-на-Дону открыто 30 базаров.

Жителям региона советуют покупать ель, сосну или пихту заранее и в светлое время суток, чтобы иметь возможность рассмотреть дефекты. Цвет хвои должен быть ярким, а нижние ветви — направлены вверх. Ствол дерева должен быть ровным и однотонным.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов, проживающих на территории России.

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