Фестиваль «Новогодняя Коломна» откроется 29 декабря
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкульттуризма.
«В исторической части города, на территории Коломенского кремля, на площадке по улице Лажечникова разместятся торговые домики. «Новогодняя Коломна» — это не только место праздника, но и возможность увидеть и почувствовать культуру и традиции нашего региона», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Посетители смогут попробовать и купить мёд, пастилу, шоколад, мясную продукцию, сыры, ягоды, грибы и другие продукты.
Фестиваль состоится в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке Минкульттуризма региона.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье открыли катки с искусственным льдом.