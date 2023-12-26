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Фестиваль «Новогодняя Коломна» откроется 29 декабря

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Зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна» откроется в пятницу, 29 декабря. Его участниками станут более 50 фермерских хозяйств и мастеров рукоделия Московской области.
Фестиваль «Новогодняя Коломна» откроется 29 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © yulenochekk

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкульттуризма.

«В исторической части города, на территории Коломенского кремля, на площадке по улице Лажечникова разместятся торговые домики. «Новогодняя Коломна» — это не только место праздника, но и возможность увидеть и почувствовать культуру и традиции нашего региона», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Посетители смогут попробовать и купить мёд, пастилу, шоколад, мясную продукцию, сыры, ягоды, грибы и другие продукты.

Фестиваль состоится в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке Минкульттуризма региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье открыли катки с искусственным льдом.

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