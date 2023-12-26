В Курганской области предупредили о ветре до 25 м/с 26—27 декабря

По данным курганского ЦГМС, в регионе днём 26 декабря, а также ночью и в последующие сутки порывы ветра могут достигать 25 м/с.

«По области ожидается очень сильный ветер с порывами до 20—25 м/с», — информирует URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Кроме того, 27 декабря на дорогах области прогнозируют сильный гололёд.

Сотрудники МЧС напомнили курганцам о мерах безопасности и посоветовали в этот период не пользоваться личным транспортом.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное МЧС сообщало о штормовом ветре в Оренбургской области в ночь на 26 декабря.