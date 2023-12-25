В Татарстане культурные организации посетили 84,5 млн раз с начала года

В Татарстане культурные организации посетили 84,5 млн раз за январь — ноябрь 2023 года. Годом ранее показатель составлял 73 млн.

РИА Новости

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Как сообщает «Реальное время», об этом стало известно на итоговой пресс-конференции министра культуры региона Ирады Аюповой. Рост внебюджетных поступлений достиг 43% и составил 2,5 млрд рублей. Средняя зарплата в учреждениях культуры — 45,5 тыс. рублей, средняя зарплата по госучреждениям культуры — 66 тыс. рублей. По Пушкинской карте реализовано 2,5 млн билетов. Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили лауреатов ежегодной премии имени Виктора и Аполлинария Васнецовых.