В зоопарке Удмуртии отмечают десятилетие чёрного ягуара Атау
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Чёрная окраска ягуаров особенно редка — предполагается, что лишь 10% ягуаров обладают такой», — заявил Денис Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
Ягуары находятся под угрозой исчезновения. В их сохранении особую роль играют зоопарки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы. Ей исполнилось 29 лет.