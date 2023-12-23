В зоопарке Удмуртии отмечают десятилетие чёрного ягуара Атау

В зоопарке Удмуртии чёрному ягуару Атау исполнилось десять лет, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Чёрная окраска ягуаров особенно редка — предполагается, что лишь 10% ягуаров обладают такой», — заявил Денис Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Ягуары находятся под угрозой исчезновения. В их сохранении особую роль играют зоопарки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы. Ей исполнилось 29 лет.