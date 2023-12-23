В долине реки Шмелёвки в Москве обустроили два пруда

В долине реки Шмелёвки на юге Москвы обустроили два водоёма, заявили в пресс-службе Департамента капитального ремонта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Один из прудов находится в районе Зябликово, у перекрёстка Ясеневой и Воронежской улиц, второй расположен в Орехово-Борисове Южном.

При расчистке второго водоёма были найдены остатки переливной конструкции. Как предположили в департаменте, раньше здесь находилась деревенская запруда.

«Эти небольшие водные объекты до начала работ были в запущенном состоянии — заросли порослью, засорились, и к ним невозможно было подойти», — отметили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на северо-западе столицы отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы.