В долине реки Шмелёвки в Москве обустроили два пруда
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Один из прудов находится в районе Зябликово, у перекрёстка Ясеневой и Воронежской улиц, второй расположен в Орехово-Борисове Южном.
При расчистке второго водоёма были найдены остатки переливной конструкции. Как предположили в департаменте, раньше здесь находилась деревенская запруда.
«Эти небольшие водные объекты до начала работ были в запущенном состоянии — заросли порослью, засорились, и к ним невозможно было подойти», — отметили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на северо-западе столицы отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы.