На фасадах нескольких домов в Москве появятся барельефы с мифическими существами
Об этом сообщает телеканал «360».
«При строительстве особняков в центре столицы фасады новых домов будут украшены барельефами — копиями настенных изображений XIII века со стен Георгиевского собора Владимирской области — всемирно известного памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси», — сказал Бочкарёв.
Рельеф с изображениями вырежут на плитах из геналдонского доломита. В проекте принимают участие мастера из Ирана.
Ранее сообщалось, что на Часовой башне Нижегородского кремля установили циферблат.