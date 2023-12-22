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На фасадах нескольких домов в Москве появятся барельефы с мифическими существами

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На каменных фасадах нескольких строящихся домов в Москве появятся барельефы с мифическими существами, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«При строительстве особняков в центре столицы фасады новых домов будут украшены барельефами — копиями настенных изображений XIII века со стен Георгиевского собора Владимирской области — всемирно известного памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси», — сказал Бочкарёв.

Рельеф с изображениями вырежут на плитах из геналдонского доломита. В проекте принимают участие мастера из Ирана.

Ранее сообщалось, что на Часовой башне Нижегородского кремля установили циферблат.

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