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Радио DFM и телеканал RU.TV провели вечеринку в рамках фестиваля «Молодёжь Москвы»

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Радио DFM и телеканал RU.TV провели вечеринку в рамках зимнего фестиваля «Молодёжь Москвы». Ведущими выступили Артём Скоробогатый и Женя Кротов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Среди участников — DJ Vadim Adamov, RASA, DJ Kitone, Seville, DJ Baks, Ваня Дмитриенко, DJ Cosmo и Gayazovs Brothers.

«Было очень классно, весело, запомним этот концерт надолго. Самое главное, что сегодня мероприятие «Молодёжь Москвы»: был очень тёплый зал, зрители начали танцевать, было очень атмосферно, словно поём на квартирнике», — рассказали солисты группы RASA.

Радио DFM проводило прямые включения с площадки. Гости праздника дали интервью в прямом эфире. В их числе — заместитель руководителя проектного офиса «Молодёжь Москвы» Артур Мазуев, амбассадоры «Молодёжи Москвы» Дарья Купрякова и Ярослав Мордвинцев.

Фестиваль организован проектным офисом «Молодёжь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодёжной политики.

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