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В Самаре назвали лауреатов премии имени Константина Головкина

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В Самаре вручили награды лауреатам премии имени Константина Головкина в сфере изобразительного искусства и дизайна.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Торжественная церемония прошла в областном историко-краеведческом музее имени Алабина.

«Отличительной особенностью конкурса этого года, по отзывам членов нашего жюри, было возросшее количество профессиональных представителей креативного сообщества Самарской области, участие большего количества музейных институций, учебных заведений, производственных объединений в номинации «Дизайн», — заявил председатель регионального отделения Союза художников Дмитрий Мантров.

Конкурсные работы оценивались в номинациях «Традиционное изобразительное искусство», «Современное изобразительное искусство (Contemporary art)», «Дизайн» и «Кураторство. Лучшие выставочные проекты».

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Ранее в Кировской области объявили лауреатов ежегодной премии имени Виктора и Аполлинария Васнецовых.

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