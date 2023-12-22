Минкультуры: в новых регионах в 2023 году проведено около 300 выставочных проектов

В новых регионах в 2023 году федеральные музеи провели около 300 выставочных проектов.

«Одной из наших важнейших задач является работа по интеграции новых регионов в общероссийское культурное пространство. В 2023 году наши коллеги уже получили поддержку в рамках национального проекта «Культура», и эта работа продолжится», — рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Отмечается, что ещё одним важным направлением работы является открытие музеев в новых регионах. В этом году в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях появились новые выставочные пространства и экспозиции.