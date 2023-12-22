Синоптик Шувалов сообщил о похолодании в Москве до -4 °С к 24 декабря

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил об окончании декабрьской оттепели в Москве. По его словам, к воскресенью, 24 декабря, температура в городе опустится до -2…-4 °С.

Понижение температуры будет сопровождаться снегом, отметил он в беседе с НСН.

По его словам, последняя неделя уходящего года будет морозной, с температурой в диапазоне -3…-8 °С и небольшими снегопадами.

При этом Шувалов отметил, что с прогнозом на новогоднюю ночь синоптики ещё не определились. По его словам, для этого нужно ещё пару дней.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.