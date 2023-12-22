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USA Today: житель США сфотографировал неизвестное зоологам чёрное животное

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Житель Соединённых Штатов сфотографировал неизвестное чёрное животное, которое поставило в тупик зоологов и специалистов по местной фауне.
USA Today: житель США сфотографировал неизвестное зоологам чёрное животное
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует портал USA Today.

Отмечается, что житель Техаса опубликовал в своих социальных сетях нечёткое изображение тёмного существа с длинным хвостом, которое отдалённо похоже на кошку. Фото он подписал следующим образом: «Что ж, мы официально заявляем, что видели пантеру у себя на участке».

Это сообщение мужчины вызвало ряд обсуждений среди зоологов, которые настаивают, что пантеры не обитают в Техасе.

Когда СМИ обратились к мужчине за комментарием, он рассказал, что сфотографировал животное с расстояния примерно 110—140 м, и добавил, что вес животного составил примерно 35 кг.

После этого Департамент парков и дикой природы Техаса опроверг утверждение мужчины, заявив, что «не существует такой вещи», как чёрная пума или чёрный горный лев (Puma concolor).

По словам представительницы департамента Даны Карелус, на фото изображена обычная чёрная кошка. 

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