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Восточно-Крымский музей-заповедник принял 200 тысяч гостей за год

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На объектах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника побывали почти 200 тыс. посетителей за 2023 год. Проведено более 4 тыс. экскурсий.

Об этом сообщает «Крым 24».

«В этом году у нас открыто было пять временных выставок, три из которых действуют до сих пор. К тому же к нам поступили находки из городища Артезиан. Это архитектурные детали из храма Зевса. Планируется их каталогизация и паспортизация», — заявил младший научный сотрудник лапидария Владимир Пономарёв.

Для Музея каменных древностей закупили грузовые тележки и специальный гидравлический стол, а на территории Керченской крепости проложили новую дорогу.

Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы 15 декабря открылась юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».

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