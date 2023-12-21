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Режиссёр Феоктистов рассказал о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»

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Режиссёр Константин Феоктистов рассказал подробности о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли».

«Наши герои попадают в волшебное место, где живут динозавры, племена первобытные, и им нужно найти оттуда выход. Это не столько реальное прошлое, сколько параллельная, фантазийная реальность… Там довольно сложный сюжет, надо посмотреть, чтобы понять», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, направление для сюжета задают продюсеры — они рассматривают идеи, которые затем превращаются в сценарий.

«У нас сейчас в производстве сериал про богатырей, он даёт возможность поиграться с разными героями», — сообщил Феоктистов.

Он добавил, что «Богатыри» — это не калька чужих мультфильмов.

«Это выращено на нашей национальной почве, это наши характеры, будь то сами герои или их жёны. Мы с коллегами стараемся персонажей делать жизненными, такими, чтобы зритель узнавал свою родину, свою среду обитания», — заключил режиссёр.

Ранее актёр Павел Савинков, сыгравший соседа семьи Букиных в сериале «Счастливы вместе», назвал проект большой частью своей жизни.

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