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В Ижевске зафиксировали новый температурный рекорд

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В Ижевске рассказали о новом температурном рекорде — четверг стал самым тёплым 21 декабря в истории метеонаблюдений в столице Удмуртии.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

К 13:00 столбик термометра на метеостанции Ижевска показал +1,2 °С.

Предыдущая максимальная температура воздуха для 21 декабря была зарегистрирована в 1982 году (+1 °С).

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

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