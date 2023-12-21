В Ижевске зафиксировали новый температурный рекорд
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
К 13:00 столбик термометра на метеостанции Ижевска показал +1,2 °С.
Предыдущая максимальная температура воздуха для 21 декабря была зарегистрирована в 1982 году (+1 °С).
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.