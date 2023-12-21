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Кинолог Голубев посоветовал хозяевам собак следить за их безопасностью зимой

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как во время зимней прогулки обезопасить собаку от травм и переохлаждения.

На улице перед основной тренировкой животному нужно слегка разогреться. Это можно сделать, к примеру, в форме лёгкой игры, иначе нагрузки могут привести к травмам, объяснил эксперт в беседе с РИАМО.

Голубев посоветовал воздержаться от прогулок по льду водоёмов, даже если он крепкий, так как в чрезвычайной ситуации животное не сможет спастись, а также из-за риска травмирования.

Кроме того, он порекомендовал осматривать лапы питомца, так как зимой их чувствительность снижается и собака может получить порез, не заметив этого.

Мёрзнущих собак надо утеплять, отметил Голубев. Он посоветовал приобрести специальную одежду и обувь для защиты чувствительных к холоду животных.

Ранее ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, как защитить кошек от новогодних ёлок. В частности, она рекомендовала исключить самые опасные элементы декора, в том числе нейлоновые дождики и стеклянные украшения.

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