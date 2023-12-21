Синоптики спрогнозировали оттепель в ЯНАО в выходные

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в выходные ожидается оттепель.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

Так, в субботу, 23 декабря, днём — -5...-10 °С, в южных районах — 0...-5 °С, на западе региона — -10...-15 °С. Ночью — до -14 °С, по южным районам — до -4 °С, на западе — до -20 °С.

Также синоптики прогнозируют в субботу небольшой снег. Ветер с юго-западного на западное направление до 5—10 м/с.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.