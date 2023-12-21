ТАСС: поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни

Поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни, его тело было обнаружено 20 декабря в квартире в центре российской столицы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что, по предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

Сауткин сотрудничал с такими коллективами и музыкантами, как «Весёлые ребята», «Самоцветы», Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, написал хиты «Крутится волчок», «Папа, ты сам был таким» и «Программа телепередач на завтра».

Кроме того, он является автором ряда песен к фильмам «Афоня» и «Мемуары».