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ТАСС: поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни

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Поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни, его тело было обнаружено 20 декабря в квартире в центре российской столицы.
ТАСС: поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 

Отмечается, что, по предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

Сауткин сотрудничал с такими коллективами и музыкантами, как «Весёлые ребята», «Самоцветы», Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, написал хиты «Крутится волчок», «Папа, ты сам был таким» и «Программа телепередач на завтра».

Кроме того, он является автором ряда песен к фильмам «Афоня» и «Мемуары».

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