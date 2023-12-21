ТАСС: поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни
- Gettyimages.ru
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что, по предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.
Сауткин сотрудничал с такими коллективами и музыкантами, как «Весёлые ребята», «Самоцветы», Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, написал хиты «Крутится волчок», «Папа, ты сам был таким» и «Программа телепередач на завтра».
Кроме того, он является автором ряда песен к фильмам «Афоня» и «Мемуары».