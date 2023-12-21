RT в Telegram
Подпишись

Синоптики предупредили о снегопадах в Москве на выходных

Короткая ссылка
В пресс-службе сервиса «Яндекс Погода» предупредили, что в выходные в Москве ожидается снегопад при температуре воздуха от -2 до +1 °С.
Синоптики предупредили о снегопадах в Москве на выходных
  • Gettyimages.ru
  • © Vlad Karkov / SOPA Images / LightRocket

Об этом пишет газета «Известия».

«В субботу, 23 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет +1 °С. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 24 декабря, по данным синоптиков, вновь ожидается снегопад. Утром прогнозируется около -2 °С, днём — до -1 °С, вечером — до +1 °С.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить