Синоптики предупредили о снегопадах в Москве на выходных

В пресс-службе сервиса «Яндекс Погода» предупредили, что в выходные в Москве ожидается снегопад при температуре воздуха от -2 до +1 °С.

Об этом пишет газета «Известия».

«В субботу, 23 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет +1 °С. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 24 декабря, по данным синоптиков, вновь ожидается снегопад. Утром прогнозируется около -2 °С, днём — до -1 °С, вечером — до +1 °С.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.