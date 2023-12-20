В Ставропольском крае потеплеет до +11 °С 21 декабря

Синоптики спрогнозировали потепление в Ставропольском крае 21 декабря до +11 °С.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на краевой Гидрометцентр.

Так, в четверг, 21 декабря, утром в регионе местами ожидается туман и гололёд. Днём 0...+10 °С. Порывы ветра до 10 м/с.

В Ставрополе днём до +9 °С.

В пятницу, 22 декабря, в регионе до +11 °С. Ветер 5—10 м/с.

В Ставрополе до +9 °С.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.