RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре 20 декабря

Короткая ссылка
В Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС) сообщили, что в Челябинской области 20 декабря ожидаются метели, а скорость ветра может достигать 20 м/с.
В Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре 20 декабря
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«По данным Челябинского ЦГМС, днём 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Районы региона накроют метели», — сказано в сообщении ЕДДС.

Дневные температуры воздуха в этот день прогнозируются в районе +1 °С, ночные — -8…-14 °С.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить