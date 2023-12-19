В Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре 20 декабря
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«По данным Челябинского ЦГМС, днём 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Районы региона накроют метели», — сказано в сообщении ЕДДС.
Дневные температуры воздуха в этот день прогнозируются в районе +1 °С, ночные — -8…-14 °С.
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.