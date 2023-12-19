Сервис Russpass создал бота для посетителей Московского зоопарка

Цифровой туристический сервис Russpass запустил Telegram-бота в помощь посетителям Московского зоопарка.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на городской департамент информационных технологий.

Навигатор определяет месторасположение вольеров 11 животных и сообщает интересные факты о них. Так, посредством бота можно быстро найти вольер манула Тимофея, панды Диндин и её детёныша, семейства капибар, жирафа Липы и других.

Бот, в частности, проинформирует, сколько килограммов набрал к зиме манул Тимофей и какое хобби у орангутана.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.