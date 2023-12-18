Петербургский музей «Царское Село» представит ряд экспозиций в дни каникул

В Санкт-Петербурге Государственный музей-заповедник «Царское Село» будет работать без выходных в дни новогодних каникул, с 2 по 8 января.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

Так, 28, 29, 30 декабря, а также 2—8 января будут открыты павильон «Арсенал», музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате и выставка «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне «Дежурная конюшня».

В воскресенье, 31 декабря, и в понедельник, 1 января, в музее выходной. А с 2 по 8 января будут также открыты Екатерининский дворец, Дворцовая церковь Воскресения Христова и Александровский дворец.

Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы 15 декабря открывается юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».