В Подмосковье откроется историческая выставка об осаде Троице-Сергиева монастыря

В Сергиевом Посаде 21 декабря открывается выставка «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря».

Выставка начнёт работу в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма области.

Экспозиция, созданная по материалам археологических раскопок подмосковной экспедиции Института археологии РАН, содержит наиболее яркие находки из тысяч найденных.

Это подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени: наконечники стрел, пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия.

Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке 15 декабря открывается юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».