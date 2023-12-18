Климатолог Зайцева: у науки нет данных о влиянии магнитных бурь на организм

Климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева заявила об отсутствии научных доказательств того, что магнитные бури и погода оказывают влияние на человека.

«Конечно, в первую очередь магнитная буря, скорее всего, вызовет перебои со связью, изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят наши все радиосигналы», — сказала эксперт в беседе RuNews24.

Также, по словам Зайцевой, никакой взаимосвязи между магнитными бурями и снегопадами не существует.

Она также заявила, что никогда не слышала о существовании каких-либо убедительных доказательств того, что магнитные бури влияют на организм человека.

Климатолог связала обильные снегопады с атмосферной циркуляцией, которая в последние десятилетия привела к изменениям в климате и погоде.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.