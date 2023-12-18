Губернатор Ленобласти рассказал о реставрации исторических зданий Выборга
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Об этом информирует Выборг ТВ.
По словам губернатора, в Выборгском замке обновлены два арсенальных корпуса и здание тюрьмы, а также полностью открыт для посетителей после реконструкции музей-заповедник «Парк Монрепо».
В 2024 году планируется открытие башни святого Олафа и начало работ по Южному валу в замке. Также ожидается реставрация в Кордегардии и на воротах в Анненских укреплениях.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.