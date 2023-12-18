Губернатор Ленобласти рассказал о реставрации исторических зданий Выборга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о ходе реставрационных работ в Выборге.

Об этом информирует Выборг ТВ.

По словам губернатора, в Выборгском замке обновлены два арсенальных корпуса и здание тюрьмы, а также полностью открыт для посетителей после реконструкции музей-заповедник «Парк Монрепо».

В 2024 году планируется открытие башни святого Олафа и начало работ по Южному валу в замке. Также ожидается реставрация в Кордегардии и на воротах в Анненских укреплениях.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.