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Победителям кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» вручили награды

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Церемония награждения победителей III кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» состоялась в городском Доме кино. Главный приз получил фильм режиссёра Константина Селина «Живой».
Победителям кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» вручили награды
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет neva.today со ссылкой на страницу кинофестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Награду за «Лучший игровой фильм» вручили режиссёру Светлане Самошиной за кинокартину «Край надломленной луны».

В номинации «Лучший неигровой фильм» победила режиссёр Даниэлла Рыбакьян с картиной «Куда уходят дети из города Гаммельна?».

Также на фестивале были представлены 39 короткометражных работ. В этой номинации победу одержала картина «Маэстро» режиссёра Артёма Агафонова.

Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы 15 декабря открывается юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».

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