Победителям кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» вручили награды
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Об этом пишет neva.today со ссылкой на страницу кинофестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Награду за «Лучший игровой фильм» вручили режиссёру Светлане Самошиной за кинокартину «Край надломленной луны».
В номинации «Лучший неигровой фильм» победила режиссёр Даниэлла Рыбакьян с картиной «Куда уходят дети из города Гаммельна?».
Также на фестивале были представлены 39 короткометражных работ. В этой номинации победу одержала картина «Маэстро» режиссёра Артёма Агафонова.
Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы 15 декабря открывается юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».