Главное здание Казанского университета планируют отремонтировать

Главный корпус Казанского федерального университета (КФУ), построенный в 1826 году, будет отремонтирован.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание выполнено в стиле классицизма, его спроектировал архитектор Пётр Пятницкий. Главный корпус входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина».

Специалисты отремонтируют крышу и фасады, заменят водостоки, дополнят объект металлическим кровельным ограждением, заменят рамы, восстановят утраченные части внутреннего декора.

Общественное обсуждение экспертизы планируют завершить до 12 января 2024 года.

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