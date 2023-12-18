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Главное здание Казанского университета планируют отремонтировать

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Главный корпус Казанского федерального университета (КФУ), построенный в 1826 году, будет отремонтирован.
Главное здание Казанского университета планируют отремонтировать
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание выполнено в стиле классицизма, его спроектировал архитектор Пётр Пятницкий. Главный корпус входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина».

Специалисты отремонтируют крышу и фасады, заменят водостоки, дополнят объект металлическим кровельным ограждением, заменят рамы, восстановят утраченные части внутреннего декора.

Общественное обсуждение экспертизы планируют завершить до 12 января 2024 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.

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