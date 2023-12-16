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Россияне назвали спонтанные покупки и ссоры с близкими самыми необдуманными поступками

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Согласно новому исследованию, 43% россиян совершали необдуманные поступки в 2023 году.
Россияне назвали спонтанные покупки и ссоры с близкими самыми необдуманными поступками
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Самым популярным вариантом оказались спонтанные покупки. Также в список вошли ссоры с близкими и родственниками и необдуманные кредиты.

Безрассудством россияне также считают смену работы, конфликты с коллегами или руководством, ремонт в квартире или доме, путешествие.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что большинство россиян (65%) заявили, что планируют поставить дома искусственную ёлку.

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