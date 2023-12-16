Россияне назвали спонтанные покупки и ссоры с близкими самыми необдуманными поступками
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».
Самым популярным вариантом оказались спонтанные покупки. Также в список вошли ссоры с близкими и родственниками и необдуманные кредиты.
Безрассудством россияне также считают смену работы, конфликты с коллегами или руководством, ремонт в квартире или доме, путешествие.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что большинство россиян (65%) заявили, что планируют поставить дома искусственную ёлку.