Россияне назвали спонтанные покупки и ссоры с близкими самыми необдуманными поступками

Согласно новому исследованию, 43% россиян совершали необдуманные поступки в 2023 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Самым популярным вариантом оказались спонтанные покупки. Также в список вошли ссоры с близкими и родственниками и необдуманные кредиты.

Безрассудством россияне также считают смену работы, конфликты с коллегами или руководством, ремонт в квартире или доме, путешествие.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что большинство россиян (65%) заявили, что планируют поставить дома искусственную ёлку.