RT в Telegram
Подпишись

На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» расскажут историю Москвы

Короткая ссылка
Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади и Площади Революции расскажут об истории Москвы и её жителях.
На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» расскажут историю Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Московских сезонов.

В центральной зоне площадки на Манежной площади появится купеческая столица со стилизованным перроном и лавкой, вдохновлённой гастрономом купца Елисеева.

Зона дворянской Москвы посвящена царскому городу XIX века. Посетители ремесленной Москвы познакомятся с жизнью самого многочисленного сословия в XVIII веке.

Зона торговой Москвы расположена на переходе от Манежной площади к площади Революции. На самой площади Революции появится боярская Москва.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей города работает 36 площадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить