На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» расскажут историю Москвы

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади и Площади Революции расскажут об истории Москвы и её жителях.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Московских сезонов.

В центральной зоне площадки на Манежной площади появится купеческая столица со стилизованным перроном и лавкой, вдохновлённой гастрономом купца Елисеева.

Зона дворянской Москвы посвящена царскому городу XIX века. Посетители ремесленной Москвы познакомятся с жизнью самого многочисленного сословия в XVIII веке.

Зона торговой Москвы расположена на переходе от Манежной площади к площади Революции. На самой площади Революции появится боярская Москва.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей города работает 36 площадок.