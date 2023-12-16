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В парке «Останкино» открылась бесплатная лыжная трасса

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В столичном парке «Останкино» начала работу бесплатная лыжная трасса, её протяжённость составляет 5 км.
В парке «Останкино» открылась бесплатная лыжная трасса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Маршрут проходит по парку «Останкино», а также по Главному ботаническому саду имени Цицина РАН.

Специальный маршрут создан у Садового пруда для детей старше пяти лет.

Также на ВДНХ доступен каток на площади Промышленности.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.

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