В МЧС предупредили жителей Камчатки о приближении тихоокеанского циклона

Циклон, который надвигается на Камчатский край из акватории Тихого океана, придёт в регион в ночь на 18 декабря, заявила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сотрудники ведомства находятся в режиме повышенной готовности до конца циклона.

«В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районах, а также на юге Мильковского округа ожидается сильный снег, метель», — сказано в сообщении.

По данным министерства, скорость ветра достигнет 20 м/с, а в прибрежных районах штормовой силы в 30 м/с, на юго-западном побережье ветер может достигать до 35 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что циклон «Ваня» принёс в Москву 20% месячной нормы осадков.