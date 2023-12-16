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В МЧС предупредили жителей Камчатки о приближении тихоокеанского циклона

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Циклон, который надвигается на Камчатский край из акватории Тихого океана, придёт в регион в ночь на 18 декабря, заявила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
В МЧС предупредили жителей Камчатки о приближении тихоокеанского циклона
  • Gettyimages.ru
  • © Ignacio Palacios

Сотрудники ведомства находятся в режиме повышенной готовности до конца циклона.

«В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районах, а также на юге Мильковского округа ожидается сильный снег, метель», — сказано в сообщении.

По данным министерства, скорость ветра достигнет 20 м/с, а в прибрежных районах штормовой силы в 30 м/с, на юго-западном побережье ветер может достигать до 35 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что циклон «Ваня» принёс в Москву 20% месячной нормы осадков.

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