Специалист Абунина высказалась об учащении вспышек на Солнце в период активности
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В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт напомнила, что у Солнца есть циклы активности, которые происходят каждые 10—11 лет, и пик данного цикла пока не достигнут.
Как отметила Абунина, учащение вспышек на Солнце в период активности — нормальное явление.
«Человек за свою жизнь в среднем испытывает около четырёх тысяч магнитных бурь. Это для нас естественное состояние», — добавила она.
Ранее доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус в беседе с телеканалом «360» заявила, что вспышки на Солнце происходят регулярно и безвредны для большинства людей.