Специалист Абунина высказалась об учащении вспышек на Солнце в период активности

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт напомнила, что у Солнца есть циклы активности, которые происходят каждые 10—11 лет, и пик данного цикла пока не достигнут.

Как отметила Абунина, учащение вспышек на Солнце в период активности — нормальное явление.

«Человек за свою жизнь в среднем испытывает около четырёх тысяч магнитных бурь. Это для нас естественное состояние», — добавила она.

Ранее доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус в беседе с телеканалом «360» заявила, что вспышки на Солнце происходят регулярно и безвредны для большинства людей.