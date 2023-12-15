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Специалист Абунина высказалась об учащении вспышек на Солнце в период активности

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Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.
Специалист Абунина высказалась об учащении вспышек на Солнце в период активности
  • Gettyimages.ru
  • © MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт напомнила, что у Солнца есть циклы активности, которые происходят каждые 10—11 лет, и пик данного цикла пока не достигнут.

Как отметила Абунина, учащение вспышек на Солнце в период активности — нормальное явление.

«Человек за свою жизнь в среднем испытывает около четырёх тысяч магнитных бурь. Это для нас естественное состояние», — добавила она.

Ранее доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус в беседе с телеканалом «360» заявила, что вспышки на Солнце происходят регулярно и безвредны для большинства людей.

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