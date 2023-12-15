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Программу «100 прудов и озёр» продолжат в Подмосковье в 2024 году

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Программа «100 прудов и озёр» будет продолжена в Московской области в 2024 году, заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Программу «100 прудов и озёр» продолжат в Подмосковье в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © swissmediavision

Об этом сообщает «Радио 1».

На портале «Добродел» уже началось голосование по выбору водоёмов для санитарной очистки. Оно продлится до 15 января.

«В уходящем году по программе губернатора «100 прудов и озёр» мы очистили 40 водоёмов суммарной площадью почти 189 га. В наступающем году мы продолжим работу в этом направлении. В голосовании на «Доброделе» участвует 58 водоёмов, расположенных в 21 городском округе», — сказал Фирсов.

Ранее URA.RU сообщало, что в проекте бюджета Челябинской области на 2024 год предусмотрели увеличение финансирования программы «Охрана окружающей среды».

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