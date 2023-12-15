Учёный Садовский прокомментировал увеличение солнечной активности

Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский рассказал, что в настоящее время наблюдается увеличение солнечной активности.

«Так что в наблюдаемых сейчас вспышках ничего удивительного нет. Пик активности ещё не пройден: всё будет идти по нарастающей или оставаться на том же уровне, так что от новых солнечных вспышек никуда не деться», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, каждые 11 лет солнечные магнитные полюса меняются местами, и в это время Солнце проявляет наибольшую активность.

«Есть ли в связи с этим опасность для Земли? Что ж, на протяжении последних тысяч лет мы вполне себе жили с этими вспышками, порой куда более мощными, чем те, что наблюдаются сейчас», — добавил Садовский.

Ранее доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус в беседе с телеканалом «360» заявила, что вспышки на Солнце происходят регулярно и безвредны для большинства людей.