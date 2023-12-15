В Нижнем Новгороде подвели итоги мероприятий «Молодёжной столицы — 2023»

Более 690 тыс. человек побывали на мероприятиях Нижнего Новгорода в статусе «Молодёжной столицы» в 2023 году, а трансляции событий собрали более 5 млн пользователей.

Такие данные прозвучали на итоговой конференции по молодёжной политике 15 декабря, сообщает newsnn.ru.

Основная линейка событий «Молодёжной столицы» состояла из более чем 40 мероприятий регионального и федерального масштаба. Так, в городе прошли фестиваль медиаискусств Intervals, фестиваль «Столица закатов», неделя арт-кластеров «Таврида», День молодёжи и др.

Ранее сообщалось, что в Перми VII забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится 17 декабря.