Синоптик Шувалов спрогнозировал оттепель в Москве 17 декабря

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что циклон «Ваня», принёсший в Москву снегопады, покинет город, а на его смену придёт оттепель.

«Об этом циклоне можно начинать забывать. Сегодня днём его центр пройдёт чуть южнее Москвы. Зона самых интенсивных снегопадов уже покинула столицу и область», — рассказал Шувалов в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в субботу ещё будут стоять морозы — -10…-15 °С ночью, днём ожидается до -8 °С. А в воскресенье, 17 декабря, столбики термометров поднимутся в Москве до 0…+2 °С.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России в Приморском крае переведены в режим повышенной готовности в связи со снегопадами.