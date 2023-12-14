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Синоптик Цыганков предупредил о сильном снегопаде утром 15 декабря в Москве

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Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу, 15 декабря.
Синоптик Цыганков предупредил о сильном снегопаде утром 15 декабря в Москве
  • Gettyimages.ru

«Самые сильные осадки, около трёх миллиметров за час, выпадут в шесть утра. С шести до девяти утра наиболее обильные будут. Закончится это, по нашим расчётам, где-то к 18 — 19 часам завтрашнего дня», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, рекордные осадки были зафиксированы в 1919 году.

«И сегодня, завтра — это 32 — 33 см снега высота, то есть сейчас мы подошли вплотную к этому рекорду, буквально одного сантиметра не хватает», — отметил Цыганков.

Он добавил, что в воскресенье и понедельник днём температура воздуха поднимется до 0...+2 °С, и снег начнёт оседать.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в пятницу, 15 декабря, ожидается штормовой ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.

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