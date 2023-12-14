В Подмосковье посоветовали сохранять спокойствие при встрече с дикими животными
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Так, недавно в сети распространилось видео из Мытищ, где стая кабанов разоряла городские помойки.
«Помимо этого, за период конца осени — начала зимы были случаи захода лис в населённые пункты», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Жителей попросили соблюдать спокойствие при встрече с дикими животными, а в случае проявления агрессии со стороны животного звонить по номеру 112.
Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.