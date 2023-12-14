В Подмосковье посоветовали сохранять спокойствие при встрече с дикими животными

В Минэкологии Московской области заявили, что с приходом зимы в города могут выходить дикие животные. Это связано с недостатком пищи.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, недавно в сети распространилось видео из Мытищ, где стая кабанов разоряла городские помойки.

«Помимо этого, за период конца осени — начала зимы были случаи захода лис в населённые пункты», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Жителей попросили соблюдать спокойствие при встрече с дикими животными, а в случае проявления агрессии со стороны животного звонить по номеру 112.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.