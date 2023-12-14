В России рассказали о национальных Дедах Морозах из регионов

Эксперты опубликовали топ национальных Дедов Морозов из разных уголков страны.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис tutu.

Так, в Татарстане по древней традиции чтят волшебника Кыш Бабая и его дочку Кар Кызы.

Также в Карелии есть Паккайне, в Бурятии — Сагаан Убгэн, в Чувашии — Хел Мучи, в ЯНАО — Ямал Ири, в Мордовии — Якшамо Атя.

Якутский Дед Мороз известен как Владыка холода. Его резиденция находится под землёй, в старой штольне рядом с посёлком Томтор в Республике Саха (Якутия).

«Это всего в 40 км от полюса холода Оймякон, где температуры опускаются до -70 °С. По легенде, Чысхаан — получеловек-полубык, поэтому на голове у него шапка с рогами», — рассказали эксперты.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.