Умер дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев
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Об этом сообщили в учреждении.
«На 84-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижёр Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России, профессор Владимир Поликарпович Гусев», — отмечается в заявлении.
В сообщении отмечается, что Гусев работал в оркестре свыше 50 лет, при этом более 45 лет из них он возглавлял его.
В оркестре добавили, что смерть Гусева стала невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни Новосибирской области.
В январе в США в возрасте 104 лет умер старейший в мире действующий дирижёр Фрэнк Эймонд.