Умер дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев

Руководитель и главный дирижёр Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев скончался на 84-м году жизни.

Об этом сообщили в учреждении.

«На 84-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижёр Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России, профессор Владимир Поликарпович Гусев», — отмечается в заявлении.

В сообщении отмечается, что Гусев работал в оркестре свыше 50 лет, при этом более 45 лет из них он возглавлял его.

В оркестре добавили, что смерть Гусева стала невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни Новосибирской области.

В январе в США в возрасте 104 лет умер старейший в мире действующий дирижёр Фрэнк Эймонд.