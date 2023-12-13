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Гендиректор Российской национальной библиотеки скончался на 71 году жизни

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Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский умер в возрасте 70 лет. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе РНБ.
Гендиректор Российской национальной библиотеки скончался на 71 году жизни
  • Gettyimages.ru

Сообщается, что гендиректор скончался сегодня, 13 декабря.

В качестве причины смерти указывается тяжёлая болезнь.

9 декабря литературный критик Андрей Немзер скончался в возрасте 66 лет.

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