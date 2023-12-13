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На телевидении выходит документальный фильм «Освенцим»

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В среду, 13 декабря, на телевидении покажут первую серию документального фильма «Освенцим» — «Подполье».
На телевидении выходит документальный фильм «Освенцим»
  • Кадр из документального фильма «Освенцим»
  • © Фонд Александра Печерского

Вторая серия — «Восстание» — выйдет на телеканале «Звезда» 14 декабря.

В фильме рассказывается о сопротивлении в концлагере и массовом побеге узников из Освенцима-II (Аушвиц-Биркенау) осенью 1942 года, а также о восстании в 1944-м зондеркоманды, специального отряда, отвечающего за крематории.

Лента подготовлена Фондом Александра Печерского на основе уникальных материалов Музея Победы, архивных документов и комментариев экспертов. Кроме того, в картине будут показаны свидетельства родственников выживших участников освенцимского подполья.

По данным пресс-службы фонда, данный фильм представляет собой первый шаг к восстановлению исторической справедливости в отношении таких героических людей, как Валентин Филатов, Николай Васильев, Анна Тринда-Шульман и других.

«Это совершенно невероятная история — два года в условиях самого страшного лагеря смерти, в самой сердцевине нацистского ада, действовало организованное подполье. Люди, ежеминутно рискуя жизнью, организовывали побеги, диверсии, спасали больных и ослабевших товарищей, планировали восстание, которое только по случайности не удалось довести до конца. Наша задача — восстановить справедливость в отношении забытых героев. Мы считаем, что их имена должны быть известны всей стране», — приводит пресс-служба слова Ильи Васильева, председателя правления фонда.

Ранее Илья Васильев рассказал о восстании узников Собибора.

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