Кейт Уинслет вернётся к своей роли в «Аватаре 3»

Режиссёр Джеймс Кэмерон подтвердил участие американской актрисы Кейт Уинслет в роли Ронал в третьей части «Аватара».

Об этом постановщик рассказал в беседе с журналом People. По словам Кэмерона, актриса обучалась шаманским практикам, чтобы знать определённые техники для роли в ленте.

Режиссёр отметил, что производство третьей части продвигается значительно лучше разработки «Аватара: Путь воды», когда пришлось работать в условиях пандемии.

Кроме того, Кэмерон раскрыл некоторые детали, связанные с четвёртым фильмом: поскольку юным героям предстоит большой прыжок во времени, фотосъёмку и часть ленты с молодыми героями отсняли заранее.

Третья картина выйдет в прокат 19 декабря 2025 года, а релиз четвёртой части запланирован на 2029 год.

Ранее Джеймс Кэмерон рассказал, что работает над продолжением «Алиты».